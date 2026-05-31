Сионистская газета: Несмотря на заявления Тель-Авива, «Хезболла» по-прежнему сильна

По сообщению агентства Абна, сионистская газета «Джерузалем пост» сообщила, что спустя три года войны «Хезболла» продолжает держать под огнём северные районы оккупированных территорий.

В этом отчёте говорится, что ограниченные наземные операции вблизи границ и авиаудары также не смогли устранить угрозы со стороны «Хезболлы».

Эта сионистская газета добавила, что сионистские чиновники постоянно говорят о поражении «Хезболлы» и её разоружении, но эта организация всё ещё вооружена и активна.

Следует отметить, что ливанская «Хезболла» по-прежнему решительно отвечает на нарушения режимом сионистов режима прекращения огня в этой стране, так что за последние 24 часа она провела 24 операции против позиций, центров и баз сионистских военных в приграничных районах и на севере оккупированной Палестины.