Война с Ираном истощила жизненно важные ракетные запасы США

о сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал i24NEWS, новый доклад, опубликованный Центром стратегических и международных исследований США (CSIS), показывает, что широкая зависимость Вашингтона от американского оружия и боеприпасов на Ближнем Востоке резко сократила часть стратегических оборонных запасов страны и вызвала обеспокоенность по поводу военной готовности Вашингтона к возможному противостоянию в Тихоокеанском регионе.

Согласно докладу, американским оборонным компаниям потребуется не менее трёх лет, чтобы восстановить запасы трёх ключевых систем, которые широко использовались в войне с Ираном.

Эта нехватка включает в себя крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», а также ракеты-перехватчики систем ПВО «Пэтриот» и «THAAD», используемые для противодействия атакующим беспилотникам и ракетам.

Центр стратегических и международных исследований США подчеркнул, что хотя текущих запасов США всё ещё достаточно для продолжения конфликта с Ираном, резкое сокращение этих запасов создало опасный разрыв в военном сдерживании США в других регионах.

В докладе говорится, что американские военные планировщики обеспокоены тем, что в случае возможной войны с Китаем из-за Тайваня эти недостатки серьёзно повлияют на боевую способность и огневую мощь американских сил.