Враждебный шаг США против иранского учреждения: водный путь Персидского залива попал под санкции

28 мая 2026 - 10:09
Source: ABNA
Америка, которая утверждает, что ведёт переговоры с Ираном добросовестно, враждебным шагом ввела санкции против ещё одного иранского учреждения.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Министерство финансов США объявило, что добавило в свой санкционный список Управление по управлению водным путём Персидского залива.

Следует отметить, что Управление по управлению водным путём Персидского залива (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) является законным органом и представительским учреждением Исламской Республики Иран по управлению судоходством через Ормузский пролив.

Кроме того, судоходство в установленной акватории Ормузского пролива, границы которой ранее были определены Вооружёнными силами и властями Исламской Республики Иран, осуществляется при полной координации с этим органом, и проход без разрешения будет считаться незаконным.

