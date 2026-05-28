  1. Home
  2. Новости Ирана

23 корабля прошли через Ормузский пролив при координации с ВМС Корпуса стражей исламской революции

28 мая 2026 - 10:06
News ID: 1819593
Source: ABNA
23 корабля прошли через Ормузский пролив при координации с ВМС Корпуса стражей исламской революции

Отдел по связям с общественностью ВМС Корпуса стражей исламской революции объявил: за последние сутки 23 корабля, включая танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, после получения разрешения прошли через Ормузский пролив.

По сообщению агентства «Абна», отдел по связям с общественностью ВМС КСИР объявил: за последние сутки 23 корабля, включая танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, после получения разрешения, при координации и обеспечении безопасности со стороны ВМС Корпуса стражей прошли через Ормузский пролив.

ВМС КСИР добавили: Персидский залив является водным пространством, принадлежащим мусульманам стран региона, и агрессия и злодеяния террористической армии США являются главной причиной его нестабильности в эти дни. Интеллектуальный контроль над Ормузским проливом осуществляется непрерывно, с твёрдостью и могуществом.

Your Comment

You are replying to: .
captcha