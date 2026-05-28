23 корабля прошли через Ормузский пролив при координации с ВМС Корпуса стражей исламской революции

По сообщению агентства «Абна», отдел по связям с общественностью ВМС КСИР объявил: за последние сутки 23 корабля, включая танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, после получения разрешения, при координации и обеспечении безопасности со стороны ВМС Корпуса стражей прошли через Ормузский пролив.

ВМС КСИР добавили: Персидский залив является водным пространством, принадлежащим мусульманам стран региона, и агрессия и злодеяния террористической армии США являются главной причиной его нестабильности в эти дни. Интеллектуальный контроль над Ормузским проливом осуществляется непрерывно, с твёрдостью и могуществом.