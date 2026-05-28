Лидер ансарулла: Мученическая смерть Авды сделала ещё более блистательным послужной список моджахедов аль-Кассама

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на новостной портал «Аль-Ахд», лидер йеменского движения «Ансарулла» Сейед Абдульмалик аль-Хуси заявил, что мученическая смерть джихадистского командира Мухаммеда Авды в битве против фронта неверия, преступлений и тирании добавила новую страницу в блистательный послужной список моджахедов бригад аль-Кассама.

Движение ХАМАС сегодня, в среду, подтвердило, что мученик Авда, командир бригад мученика Изз ад-Дина аль-Кассама, военного крыла движения, погиб мученической смертью.

Политическое бюро «Ансарулла»: Убийство мученика Авды — очередное преступление в послужном списке Израиля

Политическое бюро йеменского движения «Ансарулла» заявило, что убийство мученика Мухаммеда Авды, одного из командиров палестинского сопротивления, является ещё одним преступлением в продолжающейся цепи преступлений сионистского режима против палестинского народа.

Этот йеменский орган в своём заявлении подчеркнул: Это преступление никоим образом не ослабит волю и стойкость моджахедов, а, напротив, укрепит их сплочённость и мощь, учитывая их великие жертвы на пути к Кудсу (Иерусалиму).

Движение также заявило, что эскалация атак против Ливана является частью попыток уйти от последствий побед оси сопротивления над сионистами и американцами.

Политическое бюро «Ансарулла», высоко оценив серию операций ливанского сопротивления, подчеркнуло: Моджахеды «Хезболлы» своими сериями операций и героизмом преподают врагу суровые уроки и заставляют его вкусить бессилие и поражение.