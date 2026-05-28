Пезешкиан: Мы благодарны Пакистану за его конструктивную роль в снижении напряжённости в регионе

По сообщению агентства «Абна», Масуд Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, и Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, в телефонном разговоре, наряду с обсуждением последнего состояния двусторонних отношений, обменялись мнениями и провели консультации по региональным событиям и текущим дипломатическим процессам.

Президент Исламской Республики Иран в этом разговоре, поздравив правительство и братский народ Пакистана с праздником Курбан-байрам, поблагодарил за конструктивную и ответственную роль Исламабада в поддержке дипломатических инициатив и усилий, направленных на снижение напряжённости и прекращение текущих конфликтов и кризисов в регионе.

Пезешкиан также подчеркнул важность продолжения сотрудничества и координации между исламскими странами для защиты стабильности, безопасности и общих интересов исламского мира.

Премьер-министр Пакистана в свою очередь в этом разговоре, передав поздравления с праздником Курбан-байрам президенту, правительству и народу Исламской Республики Иран, выразил надежду, что текущие дипломатические процессы в ближайшем будущем приведут к окончательным, эффективным и устойчивым результатам, которые послужат основой для укрепления мира, стабильности и регионального сотрудничества.

В продолжение этого телефонного разговора обе стороны, подчеркнув глубину исторических, культурных и братских связей между Тегераном и Исламабадом, обсудили пути развития и улучшения двустороннего сотрудничества, особенно в экономической, торговой, транзитной и таможенной сферах, и подчеркнули необходимость ускорения реализации совместных соглашений и использования существующих возможностей для расширения двусторонних отношений.