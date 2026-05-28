Продолжение точных и ответных ударов «Хезболлы» по позициям армии сионистского режима

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», «Хезболла» в заявлении объявила, что поразила ракетами и артиллерийскими снарядами недавно созданный центр армии израильского режима в посёлке «Аль-Адиса» на юге Ливана.

Исламское сопротивление также сообщило об атаке «специальными ракетами» на два скопления сил армии израильского режима в районах «Заутар-Шарки» и «Аль-Адиса».

Согласно этому заявлению, недавно созданный центр армии сионистского режима на «Холме аль-Увайда» на юге Ливана также был поражён специальными ракетами.

«Хезболла» не упомянула никаких подробностей об этих атаках, а также о возможных потерях.