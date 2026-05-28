Иран не отступит от своих «красных линий»

28 мая 2026 - 10:04
News ID: 1819589
Source: ABNA
Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента написал на своей личной странице: Исламская Республика не отступит от своих красных линий, таких как право на обогащение урана, обогащённый уран, контроль над Ормузским проливом и отмена санкций.

По сообщению агентства «Абна», Ибрагим Азизи, глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента, написал на своей личной странице в одной из социальных сетей: Исламская Республика Иран не отступит от своих красных линий, включая право на обогащение урана, обогащённый уран, управление Ормузским проливом и отмену санкций.

Азизи добавил: Ясно, что Трамп, чтобы спасти себя из этого стратегического тупика, один день использует инструмент угрозы, а на следующий день умоляет о соглашении.

