По сообщению агентства «Абна», Ибрагим Азизи, глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента, написал на своей личной странице в одной из социальных сетей: Исламская Республика Иран не отступит от своих красных линий, включая право на обогащение урана, обогащённый уран, управление Ормузским проливом и отмену санкций.

Азизи добавил: Ясно, что Трамп, чтобы спасти себя из этого стратегического тупика, один день использует инструмент угрозы, а на следующий день умоляет о соглашении.