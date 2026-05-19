Реакция президента Ирландии на арест его сестры Израилем

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Al-Mayadeen, Кэтрин Коннолли, президент Ирландии, в официальном заявлении объявила: «Я очень горжусь моей сестрой Маргарет Коннолли, которая была арестована израильскими силами в рамках флотилии свободы для Газы».

Заявление президента Ирландии последовало за вчерашними действиями военно-морских сил сионистского режима по захвату лодок «Международного флота Суммуд» и аресту около 100 активистов за мир и права человека в международных водах, что вызвало широкий резонанс и осуждение во всём мире.

«Международный флот Суммуд» вчера в заявлении объявил, что его суда подверглись прямому нападению сионистских сил. Флот подтвердил, что после атаки сил оккупационного режима на судно «Манки» связь с ним полностью прервана.

Этот флот отправился в прошлый четверг из турецкого города Мармарис, выходящего к Средиземному морю, с 54 судами. Цель этой новой попытки — прорвать блокаду сионистского режима в отношении Газы.