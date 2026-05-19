Эрдоган: Война против Ирана поставила регион на грань хаоса

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на телеканал "Россия Сегодня", Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, после окончания заседания правительства в президентском дворце в Анкаре, подчеркнул: "Война 28 февраля (9 Эсфанда) США и Израиля против Ирана поставила регион на грань пропасти и порога абсолютного хаоса и беспорядка."

Он сказал: "В настоящее время точный масштаб разрушений в результате американских и израильских атак на Иран пока невозможно оценить."

Эрдоган добавил: "Потрясения от этого кризиса продолжаются и проявляются в резком росте цен, особенно в энергетическом секторе."

Президент Турции отметил: "Огонь этой войны, хотя и не затронул нас напрямую, но его дым разъедает нам глаза."

Он подчеркнул: "Заняв спокойную, сдержанную, достойную и рациональную позицию, мы смогли противостоять заговорам, которые пытались втянуть Турцию в эту войну."

Касаясь палестинского вопроса, Эрдоган также подчеркнул, что Турция будет стоять рядом с Палестиной против этих израильских агрессий до конца.

Президент Турции в заключение напомнил, что в то время, когда сегодняшний мир стал глобализированным, а кризисы и конфликты затрагивают все страны и все стороны без исключения, в этих условиях ни одна страна не может закрывать глаза на события, происходящие в мире.