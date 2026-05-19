Турция: Мир должен занять позицию против морского пиратства Израиля

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Sputnik, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, решительно осудил нападение сионистского режима на суда флота «Суммуд» на пути к сектору Газа и подчеркнул: «Израиль продолжает свою неэтичную и незаконную политику против Газы, несмотря на перемирие в этом секторе».
Министерство иностранных дел Турции также заявило: «Нападение Израиля на суда этого флота является морским пиратством. Мы осуждаем это нападение, которое произошло в международных водах».
В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел этой страны, говорится: «Атаки сионистского режима никогда не помешают усилиям международного сообщества по достижению справедливости и выражению солидарности с палестинским народом. Тель-Авив должен прекратить своё вмешательство против флота „Суммуд“ и немедленно освободить активистов и членов экипажей этих судов. Должна быть занята общая и решительная позиция против незаконных действий сионистского режима».
Президент Турции осудил нападение сионистского режима на суда международного флота «Суммуд» и призвал мир занять позицию против этого морского пиратства.
