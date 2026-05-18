Семимесячное скитание посла сионистского режима в Хорватии

По сообщению агентства новостей Абна, газета «Едиот Ахаронот» признала, что хорватские власти уже 7 месяцев не утверждают верительные грамоты посла сионистского режима.

Ранее, в сентябре 2025 года, президент Хорватии из-за продолжающихся атак сионистского режима на сектор Газа отказался встречаться с Гидеоном Сааром, министром иностранных дел этого режима, в Загребе.

Он заявил: Если бы мне пришлось встретиться с любым из членов этого кабинета, это было бы равносильно принятию насилия, геноцида и военных преступлений, совершаемых Израилем.