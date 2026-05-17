Гаарец: Трамп игнорирует просьбу Нетаньяху о войне против Ирана

Согласно сообщению агентства ABNA, сионистская газета «Гаарец» в своем репортаже написала: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, продолжает оказывать давление на Дональда Трампа с целью возобновить войну против Исламской Республики, но, похоже, что президент США теперь уделяет ему меньше внимания.

Это сионистское СМИ добавило также о внутренних и приграничных вызовах сионистского режима: Израильский кабинет и армия готовят почву для нового раунда боевых действий в Газе. Главный вопрос: откуда будут взяты необходимые силы для этой операции? Дисциплина в израильской армии также достигла самого низкого уровня – проблема, которая не ограничивается только харедим.

«Гаарец» также написала о хрупком перемирии между Ираном и Америкой и неспособности Вашингтона принять решение по этому вопросу: Долгий период ожидания продолжается, и президент США отправился на саммит в Китай, не приняв никакого решения о продолжении войны с Ираном.