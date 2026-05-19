Расходы на войну против Ирана для США превысили 85 миллиардов долларов

Как сообщает агентство АБНА, сайт "Iran War Cost Tracker", который отслеживает расходы на войну против Ирана, сообщил, что расходы на эту войну за 79 дней для США превысили 85 миллиардов долларов.

В этом докладе говорится, что эта сумма включает расходы на обеспечение войск и кораблей, дислоцированных в регионе, а также другие связанные расходы. Эта оценка почти в три раза превышает цифру в 29 миллиардов долларов, объявленную несколько дней назад Джоэлом Херстом, одним из видных финансовых чиновников Пентагона.

Другой веб-сайт, управляемый исследователями Брауновского университета и отслеживающий влияние войны на американских потребителей из-за роста цен на энергоносители, раскрыл, что рост цен на бензин на 51,4 процента и рост цен на дизельное топливо на 53,4 процента обошлись американцам в общей сложности более чем в 42 миллиарда долларов, что составляет примерно 322,47 доллара на одно американское домохозяйство.