Информационная мощь Хезболлы; Сионистские передвижения отслеживаются

По сообщению агентства новостей Абна, газета Маарив сообщила, что Хезболла отслеживает передвижения сионистских военнослужащих на юге Ливана через группы сбора информации и наблюдения, а также разведывательные беспилотники.

В этом сообщении говорится: Когда передвижения сионистских военнослужащих отслеживаются, силами сопротивления производятся атаки с использованием миномётов, ракет и беспилотников-камикадзе.

Ранее СМИ сионистского режима со ссылкой на армию этого режима сообщили, что за последнюю неделю в столкновениях на юге Ливана 105 сионистских военнослужащих были ранены.

Беспилотники ливанской Хезболлы стали кошмаром для вооружённых сил сионистского режима на юге Ливана.

13-й канал сионистского режима ранее заявил: На самом деле новая ситуация убивает нас и уничтожает военнослужащих на юге Ливана перед лицом прямой опасности, которой являются беспилотники-камикадзе.