«Систематические пытки» палестинских заключённых в тюрьмах израильского режима

По сообщению агентства новостей Абна со ссылкой на Палестинский информационный центр, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что случаи пыток и жестокого обращения с палестинскими заключёнными в Израиле были зарегистрированы «систематически», и что эти меры включают также сексуальное насилие и гендерное насилие.

Тамин Аль-Хитайн, реагируя на сообщение газеты «New York Times» о сексуальных надругательствах и изнасилованиях палестинских задержанных, включая детей, подчеркнул, что такое поведение «неприемлемо».

Ссылаясь на регистрацию по меньшей мере 90 случаев смерти палестинских заключённых с 7 октября 2023 года в израильских тюрьмах, он сказал, что одной из жертв был 17-летний подросток, у которого перед смертью наблюдались серьёзные признаки голода и недоедания.

Аль-Хитайн также заявил, что израильские власти сообщили о других случаях смерти, но не предоставили достаточной информации для идентификации жертв или выяснения обстоятельств их смерти.

Он охарактеризовал эту ситуацию как часть «дефектной системы задержания и судопроизводства» и призвал положить ей конец, провести независимые и беспристрастные расследования и привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях.

Тысячи палестинцев находятся в плохих и несоответствующих условиях в тюрьмах оккупационного режима и лишены доступа к своим основным и фундаментальным правам.