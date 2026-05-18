Высокопоставленный представитель «Исламского джихада»: Нетаньяху не одержал победы ни на одном фронте

По сообщению агентства новостей Абна, «Мохаммад Аль-Хинди», заместитель генсека палестинского движения «Исламский джихад», в интервью «Аль-Джазире» сказал: «Мы соблюдали свои обязательства в рамках соглашения, особенно в вопросе обмена, но Израиль не выполнил свои обязательства.»

Заявив, что сейчас Израиль говорит только о передаче оружия, он добавил: «Тель-Авив не выполнил ни одного из обязательств первого этапа, а на втором этапе просто сосредоточился на вопросе оружия.»

Этот представитель «Исламского джихада» заявил, что сионистский режим стремится преследовать и нацеливаться на моджахедов в секторе Газа, и добавил: Израиль не добился решительного результата ни на одном из полей, включая Газу и Западный берег.

Говоря о ситуации с управлением в Газе, он сказал: Тель-Авив не согласен ни на формирование технократического комитета для управления Газой, ни на передачу управления Газой Палестинской администрации; потому что хочет продолжать сохранять тему противостояния с ХАМАС в качестве предлога.

Заместитель генсека «Исламского джихада» предупредил, что в случае передачи оружия палестинским сопротивлением, ополченцы, связанные с сионистским режимом, возьмут в свои руки управление делами Газы.

Он добавил: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, преследует эскалацию напряжённости в Газе с электоральными целями, и это в то время, как он не одержал победы ни на одном фронте и теперь стремится к электоральному использованию эскалации ситуации в Газе.

Этот палестинский представитель оценил вероятность широкомасштабного возобновления войны со стороны Израиля в текущий момент как низкую и пояснил: «Возобновление войны в настоящее время маловероятно, потому что Израилю нужен зелёный свет от Америки, и этот вопрос, вероятно, будет отложен до окончания войны с Ираном.»

В другой части своих выступлений он сказал: «Израиль игнорирует соглашение о прекращении огня в Газе, и ни одна сторона не заставляет его выполнять свои обязательства.»

Он также сказал: «Так называемый Совет по миру лишь передаёт требования Израиля.»

Заместитель генсека «Исламского джихада» в заключение, критикуя политику США, заявил: «Администрация Трампа даёт зелёный свет всем действиям Израиля в секторе Газа.»