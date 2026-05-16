Годерзи: Иран стал одним из главных игроков на международной арене

Аббас Годерзи, представитель президиума парламента, в интервью, заявив, что «ни США не являются теми же США, что до 9 Эсфанда, ни Иран не является прежним Ираном», сказал: В силу сопротивления и священного единства нации, а также роли иранских вооруженных сил в противостоянии с американо-сионистской коалицией, США утратили свое глобальное положение, и Иран стал одним из главных игроков на международной арене.

Он описал достижения Ирана в войне в Рамадан как очень значительные и сказал: Последствия этих достижений изменили баланс сил не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Сегодня, что бы ни делали США, их утраченная репутация не вернется, а их унижение и позор будут день ото дня возрастать.

Член президиума Исламского консультативного совета отметил: Сегодня Иран находится в новом измерении навязанной войны; войны, которая является не войной возможностей и оборудования, а войной воль.

Годерзи подчеркнул: Устойчивость иранской нации перед лицом светлого и лучезарного будущего победит США и на этом этапе, и по милости Господа окончательная победа достанется терпеливой и верующей иранской нации.