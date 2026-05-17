Требование 200 бывших канадских дипломатов о введении санкций против сионистского режима

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Mayadeen, почти 200 видных бывших канадских дипломатов направили письмо премьер-министру Марку Карни с требованием ввести жесткие санкции против сионистского режима из-за преступлений этого режима в секторе Газа и Ливане.

В письме говорится, что правительство Канады должно пересмотреть торговое соглашение с сионистским режимом и передать месседж о том, что если ситуация в Палестине и Ливане не улучшится, оно приостановит соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Далее в письме, ссылаясь на участившиеся агрессивные действия сионистских поселенцев на Западном берегу и позицию Тель-Авива относительно расширения незаконного поселенчества с целью уничтожения возможности создания палестинского государства, подчеркивается необходимость введения решительных санкций.