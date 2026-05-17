Катар: Необходимо достичь соглашения для предотвращения повторной эскалации напряженности

Согласно сообщению агентства ABNA со ссылкой на RT, министерство иностранных дел Катара объявило, что Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, премьер-министр страны, провел телефонные консультации с Фейсалом бен Фарханом, министром иностранных дел Саудовской Аравии, о ситуации в регионе.

Согласно этому сообщению, телефонный разговор между катарской и саудовской сторонами также касался процесса перемирия между Ираном и Америкой.

Премьер-министр Катара в этом телефонном разговоре подчеркнул необходимость поддержки посреднических усилий для урегулирования текущего кризиса путем диалога.

Он добавил, что необходимо достичь устойчивого соглашения с целью предотвращения повторной эскалации напряженности.

Ранее премьер-министр Катара уже проводил консультации с кувейтскими официальными лицами относительно региональных событий и вышеупомянутого процесса перемирия.