China Daily: Десятки кораблей проходят через Ормузский пролив по иранским управленческим протоколам

По сообщению корреспондента АБНА со ссылкой на China Daily, в то время как напряженность в регионе продолжается, десятки кораблей прошли через Ормузский пролив, выполняя установленные Ираном управленческие протоколы.
Согласно этому отчету, несколько кораблей, включая суда, принадлежащие Китаю, после проведенных координаций и в рамках правил управления движением в этом стратегическом водном пути прошли через Ормузский пролив; шаг, который демонстрирует важную роль Ирана в управлении морским движением на этом жизненно важном маршруте.
Корпус стражей исламской революции Ирана также в заявлении объявил: После запроса китайской стороны и соглашения по протоколам управления проливом несколько судов этой страны получили разрешение на проход по этому маршруту, и процесс их прохода начался прошлой ночью.
Несмотря на это, уровень движения судов по-прежнему оценивается ниже обычного уровня до возникновения напряженности. Ранее в среднем около 140 судов в день проходили через Ормузский пролив, но теперь это число сократилось. В то же время Иран заявил, что на сегодняшний день более 30 судов получили зеленый свет на проход через этот пролив.
