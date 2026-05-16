По сообщению агентства АБНА, Масуд Пезешкиан, президент нашей страны, выражая благодарность за моральные позиции Папы Римского в отношении недавних агрессий США и сионистского режима против Ирана, подчеркнул необходимость реалистичного и справедливого подхода со стороны международного сообщества и призвал страны мира противостоять незаконным требованиям и авантюрной, опасной политике США.
Благодарность Пезешкиана позициям Папы Римского; необходимо противостоять незаконным требованиям США
16 мая 2026 - 13:17
News ID: 1814943
Source: ABNA
