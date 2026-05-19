Маарив: Спрятанные ракеты Ирана остались нетронутыми; стратегический тупик для Израиля

Как сообщает агентство АБНА, ивритоязычная газета «Маарив» сообщила: Сионистский режим оказался в опасной стратегической ловушке в войне против Ирана. Давление Нетаньяху с целью возобновления войны против Ирана может затащить Израиль ещё глубже.
В продолжении этого доклада говорится: Иран нанёс серьёзное поражение сионистскому режиму, навязав перемирие в Ливане. Этот режим сталкивается с большой проблемой в своей войне против Ирана.
В этом докладе подчёркивается: Героические истории, которые Нетаньяху приписывает себе, оказываются ограниченными достижениями. Эти истории являются примером много шума из ничего.
«Маарив» добавила: 70 процентов иранских ракет, спрятанных в подземных городах, не пострадали в результате этих атак. Эта война может обернуться стратегической катастрофой для Израиля, который сегодня не контролирует ни переговоры, ни существующие условия.
Одна ивритоязычная газета, признавая ракетный потенциал Ирана, подчеркнула, что сионистский режим попал в стратегический тупик в противостоянии с нашей страной.
