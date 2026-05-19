Маарив: Спрятанные ракеты Ирана остались нетронутыми; стратегический тупик для Израиля

19 мая 2026 - 11:19
News ID: 1816318
Source: ABNA
Одна ивритоязычная газета, признавая ракетный потенциал Ирана, подчеркнула, что сионистский режим попал в стратегический тупик в противостоянии с нашей страной.

Как сообщает агентство АБНА, ивритоязычная газета «Маарив» сообщила: Сионистский режим оказался в опасной стратегической ловушке в войне против Ирана. Давление Нетаньяху с целью возобновления войны против Ирана может затащить Израиль ещё глубже.
В продолжении этого доклада говорится: Иран нанёс серьёзное поражение сионистскому режиму, навязав перемирие в Ливане. Этот режим сталкивается с большой проблемой в своей войне против Ирана.
В этом докладе подчёркивается: Героические истории, которые Нетаньяху приписывает себе, оказываются ограниченными достижениями. Эти истории являются примером много шума из ничего.
«Маарив» добавила: 70 процентов иранских ракет, спрятанных в подземных городах, не пострадали в результате этих атак. Эта война может обернуться стратегической катастрофой для Израиля, который сегодня не контролирует ни переговоры, ни существующие условия.

