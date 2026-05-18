Тейлор Грин угрожает Трампу

18 мая 2026 - 11:09
Бывший член Конгресса США пригрозил Трампу политической революцией.

По сообщению агентства новостей Абна со ссылкой на Новости, Марджори Тейлор Грин, бывший член Конгресса США, подчеркнула: Если Трамп решит отправить американские военные силы в Иран, мы станем свидетелями политической революции в нашей стране. Хватит.

Она добавила: Коалиции объединятся, и их нельзя будет остановить. Я настаиваю на этом вопросе. Мы должны закончить эту войну. Это глупость.

Ранее Грин в ответ на угрозы своего президента в адрес Ирана, ссылаясь на закон об его импичменте, заявила: Антииранская угроза Трампа дьявольская и является своего рода безумием.

