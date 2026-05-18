Отмена рейсов крупнейшей авиакомпании мира на оккупированные территории

По сообщению агентства новостей Абна, 12-й канал телевидения сионистского режима сообщил, что American Airlines, крупнейшая авиакомпания мира, отменила свои рейсы из США на оккупированные территории до начала января 2027 года.

Несколькими днями ранее глава авиационного сектора сионистского режима предупредил, что аэропорт Бен-Гурион на оккупированных территориях превратился в военный аэропорт США, и что у этого режима больше нет действующего международного аэропорта.

Сионистские СМИ также сообщали, что несмотря на перемирие, аэропорт Бен-Гурион практически пуст от движения самолётов.

Международные авиакомпании также, учитывая нестабильность безопасности на оккупированных территориях, действуют с осторожностью в отношении этого вопроса.