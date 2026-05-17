Наше ядерное право не имеет отношения к Америке; мы не откажемся от суверенитета над Ормузским проливом

Алаеддин Боруджерди в интервью, подчеркнув, что для начала возможных переговоров у нас есть свои особые условия, заявил: Противоположная сторона должна принять принципы, иначе переговоры будут бесплодными и тщетными. Они должны соблюдать правила игры. Они навязали нам войну, поэтому должны признать, что являются агрессорами, и выплатить военные репарации.

Он продолжил: Они должны принять, что заблокированные иранские активы будут освобождены, потому что это явная несправедливость по отношению к нашему народу. Также санкции должны быть сняты. Принятие этих условий обязательно, потому что если мы будем вести переговоры, и даже если переговоры продлятся два года, но результатом будет продолжение несправедливости против иранского народа, какая нам от этого польза?

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета Ирана отметил: С другой стороны, противоположная сторона должна принять, что Исламская Республика Иран является сувереном над Ормузским проливом, и это часть нашего национального суверенитета. В последней навязанной войне, благодаря нашей победе над врагом, мы получили это преимущество и никогда не откажемся от него.

Боруджерди подчеркнул: Также они должны принять, что любое соглашение на возможных будущих переговорах будет соглашением со всей осью сопротивления, включая Ливан, Ирак и Йемен. Если они не примут эти правила, вступать в переговоры будет бесполезно.