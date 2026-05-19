Признание сионистской армией своей неспособности защищать сионистские поселения

19 мая 2026 - 11:19
News ID: 1816317
Source: ABNA
Армия сионистского режима признала, что защищать новые сионистские поселения на Западном берегу крайне сложно.

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Маядин», сионистский сайт «Срогим» раскрыл, что органы безопасности сионистской армии направили предупреждения высокопоставленным чиновникам по вопросам поселений и политическим лидерам этого режима. Это предупреждение последовало за решением политического и безопасностного кабинета Тель-Авива одобрить создание и упорядочение статуса около 40 новых поселений на Западном берегу.
Согласно сообщению корреспондента сети «i24 News», сионистская армия предупредила, что она не сможет обеспечить адекватную защиту новых сионистских поселений в разумные сроки.
В докладе объясняется, что это предупреждение основано на оперативных оценках, которые показывают, что в случае нападения на одно из поселений из соседних палестинских деревень силам безопасности сионистского режима потребуется много времени, чтобы прибыть на место и оказать медицинскую и оперативную помощь.
В докладе также отмечается, что военные власти напрямую связались с представителями поселенцев и потребовали эвакуации некоторых поселенческих пунктов из-за связанных с ними проблем безопасности.
Согласно информированным источникам, видные деятели сионистских поселенцев на Западном берегу отклонили требования армии этого режима и настояли на сохранении этих пунктов в их нынешнем виде.
Это происходит в то время, когда обострилась напряжённость в сфере безопасности на Западном берегу, одновременно с продолжающимся расширением поселенческой деятельности и разногласиями внутри сионистских кругов безопасности относительно способности обеспечить безопасность новых поселений и предотвратить новые операции, подобные операции 7 октября.

