Ирония генерал-майора Резаи в адрес Трампа / Сам устанавливает дедлайн, сам его отменяет

Как сообщает агентство АБНА, генерал-майор Мохсен Резаи на своей личной странице в одной из социальных сетей написал: «Он устанавливает дедлайн для военного удара, а сам же его и отменяет! В этой иллюзорной надежде подчинить народ и ответственных лиц Ирана!

Железный кулак могущественных вооружённых сил и великой нации Ирана заставит их отступить и сдаться.»

Несколькими часами ранее Дональд Трамп, опубликовав сообщение, в очередной раз отказался от своего утверждения о военном ударе по Ирану и заявил, что отложил это решение по просьбе лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, а также из-за того, что, как он объявил, «ведутся серьёзные переговоры с Тегераном».