Реакция Багаи на необоснованные обвинения и лицемерие канцлера Германии

Как сообщает агентство АБНА, Исмаил Багаи в ответ на обвинения канцлера Германии против Ирана в связи с подозрительным инцидентом со взрывом близ атомной электростанции Объединённых Арабских Эмиратов, в сообщении на немецком языке на своей личной странице написал:
«Уважаемый господин Фридрих Мерц, лицемерие становится очевидным, когда открытое нападение США и сионистского режима на иранские ядерные объекты — находящиеся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии — не только не осуждается, но и практически оправдывается; но об инциденте, который является операцией „под чужим флагом“ врагов мира и регионального согласия, и за который даже ОАЭ официально не возложили ответственность на Иран, вдруг начинают говорить на языке „международного права“ и „региональной безопасности“.
Если нападение на ядерные объекты представляет угрозу для людей региона, этот принцип должен быть одинаковым для всех стран, а не только тогда, когда этого требуют политические интересы Запада.
В немецкой литературе такое „избирательное правосудие“ напоминает „судью Адама“ из пьесы „Разбитый кувшин“; это тот самый судья, чьи собственные проступки должны быть осуждены, но который через видимость притворяется защитником справедливости!»
Официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны отреагировал на необоснованные обвинения канцлера Германии против Ирана.
