Реакция Багаи на необоснованные обвинения и лицемерие канцлера Германии

Как сообщает агентство АБНА, Исмаил Багаи в ответ на обвинения канцлера Германии против Ирана в связи с подозрительным инцидентом со взрывом близ атомной электростанции Объединённых Арабских Эмиратов, в сообщении на немецком языке на своей личной странице написал:

«Уважаемый господин Фридрих Мерц, лицемерие становится очевидным, когда открытое нападение США и сионистского режима на иранские ядерные объекты — находящиеся под наблюдением Международного агентства по атомной энергии — не только не осуждается, но и практически оправдывается; но об инциденте, который является операцией „под чужим флагом“ врагов мира и регионального согласия, и за который даже ОАЭ официально не возложили ответственность на Иран, вдруг начинают говорить на языке „международного права“ и „региональной безопасности“.

Если нападение на ядерные объекты представляет угрозу для людей региона, этот принцип должен быть одинаковым для всех стран, а не только тогда, когда этого требуют политические интересы Запада.

В немецкой литературе такое „избирательное правосудие“ напоминает „судью Адама“ из пьесы „Разбитый кувшин“; это тот самый судья, чьи собственные проступки должны быть осуждены, но который через видимость притворяется защитником справедливости!»