Предупреждение командующего Центральным штабом Хаттам аль-Анбия (мир ему) США и их союзникам

Как сообщает агентство АБНА, генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Али Абдоллахи, командующий Центральным штабом Хаттам аль-Анбия (мир ему), подчеркнув, что «мы заявляем США и их союзникам: не совершайте снова стратегическую ошибку и просчёт», заявил: «Они должны знать, что исламский Иран и его вооружённые силы более готовы и сильны, чем когда-либо, держат палец на спусковом крючке и ответят на любые повторные агрессию и нападение со стороны врагов этой гордой земли и народа быстро, решительно, мощно и широкомасштабно».

Он, отметив, что «американо-сионистские враги много раз испытывали храбрый иранский народ и его могущественные вооружённые силы», подчеркнул: «Мы доказали величием и волей Бога, что показываем нашу силу и способность врагам на поле боя. И если со стороны наших врагов произойдёт ещё одна ошибка, мы ответим на неё с силой и способностями, намного превосходящими войну в Рамадан, мы будем защищать права иранского народа всеми силами и отсечём руку любому агрессору».