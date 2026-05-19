Резаи: Новая агрессия против Ирана принесёт Трампу ещё больший позор

Как сообщает агентство АБНА, представитель Комиссии по национальной безопасности парламента в интервью телеканалу «Аль-Масира» подчеркнул, что любая агрессия против Ирана встретит более сильный ответ.
Ибрахим Резаи в интервью «Аль-Масире» заявил: «Любая агрессия против нашей страны встретит более сильный ответ, и мы готовы ко всем сценариям».
Он добавил: «Американцы либо должны подчиниться нашей дипломатии и нашим условиям, либо смириться с мощью наших ракет».
Этот высокопоставленный иранский чиновник предупредил: «Любая новая агрессия против Ирана принесёт Трампу лишь ещё больший позор. История Ормузского пролива никогда не вернётся в своё прежнее состояние, и никакая держава не сможет открыть его без нашего согласия».
Представитель Комиссии по национальной безопасности также сказал: «Мы внедряем новую законодательную базу, которая будет утверждена парламентом для управления проливом. В рамках этой базы вражеским кораблям не будет разрешено проходить через него».
Официальный представитель Комиссии по национальной безопасности Меджлиса Исламского совета Ирана подчеркнул, что любая новая агрессия против Ирана встретит более сильный ответ и ещё больше опозорит Трампа.
