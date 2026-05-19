Резаи: Новая агрессия против Ирана принесёт Трампу ещё больший позор

Как сообщает агентство АБНА, представитель Комиссии по национальной безопасности парламента в интервью телеканалу «Аль-Масира» подчеркнул, что любая агрессия против Ирана встретит более сильный ответ.

Ибрахим Резаи в интервью «Аль-Масире» заявил: «Любая агрессия против нашей страны встретит более сильный ответ, и мы готовы ко всем сценариям».

Он добавил: «Американцы либо должны подчиниться нашей дипломатии и нашим условиям, либо смириться с мощью наших ракет».

Этот высокопоставленный иранский чиновник предупредил: «Любая новая агрессия против Ирана принесёт Трампу лишь ещё больший позор. История Ормузского пролива никогда не вернётся в своё прежнее состояние, и никакая держава не сможет открыть его без нашего согласия».

Представитель Комиссии по национальной безопасности также сказал: «Мы внедряем новую законодательную базу, которая будет утверждена парламентом для управления проливом. В рамках этой базы вражеским кораблям не будет разрешено проходить через него».