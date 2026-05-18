Бывший министр обороны США: Ядерная программа Ирана не является непосредственной угрозой

По сообщению агентства новостей Абна, «Роберт Гейтс», министр обороны США при администрациях «Джорджа Буша-младшего» и «Барака Обамы», в интервью программе «Face the Nation» телекомпании CBS News о мирной ядерной программе Ирана заявил: Я не думаю, что ядерная программа Ирана представляет собой непосредственную угрозу.

Бывший министр обороны США добавил: Я думаю, что в конечном итоге единственный шанс на успех в урегулировании иранского вопроса — это переговоры. Переговоры, безусловно, единственный путь, который, как представляется, увеличивает шансы на успех.

Роберт Гейтс затем сказал: Впервые в нашей истории мы сталкиваемся в Европе и Азии с врагами, вооружёнными ядерным оружием. Когда Китай завершит свою стратегическую ядерную модернизацию, у Китая и России вместе будет почти вдвое больше стратегических ядерных боеголовок, чем у нас. Мы никогда не сталкивались со страной, которая имела бы больший производственный и промышленный потенциал, чем Соединённые Штаты. Мы никогда не сталкивались со страной, которая была бы так же технологически развита, как мы, опережала бы нас в некоторых областях и почти соответствовала бы нам в некоторых других. Поэтому мы сталкиваемся с врагом, который сильнее. Будь то стратегические связи, помощь в развитии, торговля или что-то ещё, китайцы имеют дело с этими вопросами по всему миру, поэтому я думаю, если принять всё это вместе, сейчас очень и очень опасное время.