По сообщению агентства новостей Абна со ссылкой на сайт транcнациональной газеты «Аль-Кудс аль-Араби», министр финансов Германии Ларс Клингбайль в понедельник заявил: «Большая семёрка» предоставляет подходящую платформу для обсуждения путей постоянного завершения войны с Ираном — войны, которая, по его словам, наряду с блокированием Ормузского пролива, создала серьёзную опасность для мировой экономики.

По сообщению Reuters, Клингбайль намерен отправиться в Париж для участия во встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой семёрки». Эта встреча состоится в понедельник и вторник.

Подчеркнув европейский подход, он сказал: «Наш путь как европейцев ясен; мы полагаемся на сотрудничество вместо конфронтации, партнёрство, надёжность, свободную торговлю и верховенство закона.»

Министр финансов Германии также отметил, что недавние кризисы показывают необходимость того, чтобы Германия и Европа стали более независимыми и устойчивыми в области сырья, энергетики и цепочек поставок.

Клингбайль добавил: На полях этой встречи также состоятся переговоры с министрами финансов Бразилии, Индии, Южной Кореи и Кении — мера, направленная на расширение международных партнёрств.

Он также подчеркнул: Германия не позволит ближневосточному кризису отвлечь внимание от войны России против Украины.