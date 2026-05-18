Железнодорожный коридор Иран – Китай имеет транзитную мощность один миллион тонн грузов в год

Мохаммад Джавад Шахджуи, эксперт железнодорожной отрасли, в интервью, подробно описывая детали и возможности железнодорожной торговли между Ираном и Китаем, сказал: Что касается железнодорожного сообщения между Ираном и Китаем, были определены такие маршруты, как Казахстан – Туркменистан – Иран и Китай – Пакистан – Иран, а также маршрут Китай – Узбекистан – Афганистан – Иран может быть активирован после завершения строительства железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

Он добавил: В настоящее время первые два маршрута, то есть коридор Казахстан – Туркменистан – Иран и маршрут Китай – Пакистан – Иран, существуют с точки зрения инфраструктурной связи и могут быть использованы, хотя маршрут через Пакистан до сих пор не использовался в полной мере, но маршрут Казахстан – Туркменистан был активен до сих пор.

Изменение торговых уравнений Ирана и Китая с завершением железнодорожных линий в Афганистане

Шахджуи заявил: Афганский маршрут может быть реализован в двух формах; во-первых, прямое соединение Китая с Афганистаном, затем соединение афганской железнодорожной сети с Ираном – в этом случае основная проблема заключается в участке соединения Китая с Афганистаном. Вторая форма – это соединение Китая с Узбекистаном и затем соединение линии Термез в Узбекистане с Мазари-Шарифом в Афганистане – этот участок в настоящее время существует, но для завершения цепочки необходимо завершить маршрут от Герата до Мазари-Шарифа внутри Афганистана.