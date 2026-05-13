По сообщению агентства ABNA, Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью телеканалу «RT India» предупредил, что в случае возникновения конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе, ущерб мировому энергетическому сектору будет очень большим.

Он заявил, что Россия предлагала подготовить проект заявления БРИКС о ситуации в Ормузском проливе, но разногласия между Ираном и Объединёнными Арабскими Эмиратами помешали этому.

Российский чиновник подчеркнул, что правительство президента США Дональда Трампа в отношении России во всём, кроме отказа от диалога, следует политике правительства бывшего президента Джо Байдена.

Лавров добавил, что правительство Трампа стремится к экономическому наказанию России. США с помощью санкций пытаются полностью устранить «Лукойл» и «Роснефть» из международной торговли.

Министр иностранных дел России заявил, что Вашингтон пытается получить контроль над прежним нефтяным сотрудничеством Венесуэлы с «Роснефтью». Американцы хотят купить газопровод «Северный поток», который принадлежал европейским компаниям, по дешёвой цене и восстановить взорванные газопроводы.

Лавров добавил, что США не скрывают своего желания контролировать транзит газа из России в Европу через Украину.

Министр иностранных дел России отметил, что без создания палестинского государства очаг экстремизма на Ближнем Востоке будет сохраняться на десятилетия вперёд.

Он заявил, что Евразия продолжает играть роль в стабилизации глобальной ситуации. Интересы Индии в обеспечении топливом из России не пострадают от несправедливых действий Запада; Москва сделает всё возможное, чтобы гарантировать это.