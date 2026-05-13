По сообщению корреспондента ABNA, Daily Mail сообщила, что давление на Кира Стармера, премьер-министра Великобритании, с требованием отставки возросло настолько, что министр внутренних дел и министр иностранных дел Великобритании также попросили его уйти.

В этой связи в понедельник ряд видных деятелей правительства Великобритании, включая министра обороны, прибыли в резиденцию премьер-министра.

Ожидается, что требования к Стармеру об отставке возрастут. Также сообщается, что министр здравоохранения и мэр Манчестера тайно готовятся к будущим событиям.

Шарлотт Николс, член парламента от округа Уоррингтон-Норт, подчеркнула, что премьер-министр не имеет необходимого контроля над управлением страной. Она добавила: «Всё кончено, пришло время, чтобы кто-то другой взял бразды правления в свои руки.»

Это давление усилилось после того, как четыре помощника британского кабинета министров ушли в отставку из правительства, сославшись на отсутствие доверия к способности премьер-министра изменить нынешний курс. Ещё двое, не уходя в отставку, попросили Стармера уйти. Это происходит несмотря на то, что Стармер подтвердил свою решимость продолжать свой политический путь и объявил о назначении шести новых помощников на смену тем, кто требовал его отставки.

Эти события вызваны поражением Лейбористской партии на местных выборах в прошлый четверг, что побуждает членов партии требовать отставки Стармера.

Предварительные результаты местных выборов в Великобритании свидетельствовали о тяжелом и катастрофическом поражении Лейбористской партии от правой партии «Реформ» Великобритании.

Лейбористская партия под руководством премьер-министра Великобритании потерпела тяжелые и преждевременные поражения на местных выборах на прошлой неделе; результат, который показывает глубину гнева избирателей и усиливает сомнения относительно политического будущего Стармера.