  1. Home
  2. Новости Ирана

Посол Ирана в Туркменистане: время переосмыслить архитектуру безопасности региона

12 мая 2026 - 14:04
News ID: 1813342
Source: ABNA
Посол Ирана в Туркменистане: время переосмыслить архитектуру безопасности региона

Посол Ирана в Туркменистане, ссылаясь на провал американских проектов безопасности в Персидском заливе, заявил, что пришло время переосмыслить архитектуру безопасности региона.

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на РИА Новости, Али Муджтаба Розбехани, посол Ирана в Туркменистане, сказал: Конфликт на Ближнем Востоке поставил под сомнение традиционные модели безопасности в Персидском заливе и создал возможность для переосмысления архитектуры безопасности региона с более эффективной ролью Ирана.
Он подчеркнул, что события на Ближнем Востоке должны рассматриваться в рамках меняющегося мирового порядка.
Агрессия США и сионистского режима против Ирана 9 эсфанда 1404 года (28 февраля 2026 года) и решительный ответ Вооружённых сил Исламской Республики доказали иллюзорность американской мощи и неэффективность дорогостоящего вооружения этой страны.
Страны региона, которые полагались на эти иллюзорные силы, теперь хорошо поняли, что опора на Вашингтон не только не гарантирует их безопасность, но и может стать для них вызовом в сфере безопасности.

Your Comment

You are replying to: .
captcha