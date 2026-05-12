Посол Ирана в Туркменистане: время переосмыслить архитектуру безопасности региона

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на РИА Новости, Али Муджтаба Розбехани, посол Ирана в Туркменистане, сказал: Конфликт на Ближнем Востоке поставил под сомнение традиционные модели безопасности в Персидском заливе и создал возможность для переосмысления архитектуры безопасности региона с более эффективной ролью Ирана.

Он подчеркнул, что события на Ближнем Востоке должны рассматриваться в рамках меняющегося мирового порядка.

Агрессия США и сионистского режима против Ирана 9 эсфанда 1404 года (28 февраля 2026 года) и решительный ответ Вооружённых сил Исламской Республики доказали иллюзорность американской мощи и неэффективность дорогостоящего вооружения этой страны.

Страны региона, которые полагались на эти иллюзорные силы, теперь хорошо поняли, что опора на Вашингтон не только не гарантирует их безопасность, но и может стать для них вызовом в сфере безопасности.