Аракчи: Иран полностью готов к защите своих граждан

Как сообщает IQNA, Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в своём послании в социальной сети X предостерёг США от безрассудных военных действий и написал: «Всякий раз, когда на столе появляется дипломатическое решение, Америка прибегает к новой безрассудной военной авантюре.

Это всего лишь слепая тактика давления?

Или уловка провокатора, который вновь хочет втянуть президента США в очередное болото?»

Он добавил: «Какова бы ни была причина, результат всегда один и тот же: Иранцыникогда не склонятся перед давлением, но жертвой всегда становится дипломатия».

Далее Аракчи подчеркнул: «ЦРУ ошибается. Наши ракетные запасы и пусковые мощности составляют не 75% уровня, который был 28 февраля, как они утверждают, а 120%».

В завершение министр отметил: «Что касается нашей готовности защищать свой народ — 1000%».