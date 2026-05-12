РИА Новости: Война против Ирана оказывает давление на экономику Турции

Как сообщает агентство АБНА, информированный источник в правительстве Турции в беседе с РИА Новости заявил, что зависимость от внешних поставок энергоносителей усиливает давление на экономику Турции на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Он добавил, что высокая зависимость страны от импорта нефти и газа по-прежнему остаётся одной из ключевых уязвимостей турецкой экономики.

Агрессия США и сионистского режима против Ирана привела к нарушению прохода судов через Ормузский пролив. Нарушение судоходства в этом стратегическом водном пути вызвало сбои в цепочке поставок топлива и энергии, а также многих других товаров, таких как нефтехимическая продукция и химические удобрения, по всему миру.

Иран заявил, что готов в случае достижения устойчивого прекращения огня и окончания войны гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе с соблюдением необходимых протоколов и требований безопасности.