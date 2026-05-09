Кандидат в президенты Франции: Израиль — самый «опасный» в мире

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Россия аль-Яум», Меланшон в интервью французскому каналу LCI, отметив, что его слова адресованы нынешним властям израильского режима, заявил: «Израиль — это сторона, которая стремится к военной эскалации в регионе и совершает геноцид».

В связи с этим Меланшон пересказал свой разговор с одним из военных чиновников ООН, в котором он спросил о позиции сил ООН в случае нападения Израиля на Ливан. По словам Меланшона, ответ был таким: «Отданы приказы об отступлении».

Меланшон резко раскритиковал эту позицию, заявив, что вывод миротворческих сил противоречит самой сути их миссии.

Он заявил, что их роль должна заключаться в разъединении сторон, а не в отступлении из зон конфликта.

Он добавил, что Франция не потерпит нападения на своих солдат и ответит аналогичным образом.