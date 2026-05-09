Аль-Маядин: Иран отслеживает передвижения американского эсминца у берегов ОАЭ

9 мая 2026 - 13:26
Корреспондент телеканала Аль-Маядин сообщил, что Иран отслеживает передвижения американского эсминца у берегов ОАЭ.

По сообщению агентства ABNA, корреспондент Аль-Маядин в Иране доложил, что Тегеран наблюдает за прибытием американского эсминца к берегам ОАЭ и отслеживает его маневры.
Следует отметить, что ранее ВМС Армии Ирана в заявлении о морском нарушении врагов в территориальных водах страны сообщили: "ВМС Армии Ирана атаковали американские эсминцы, которые, нарушив режим прекращения огня, атаковали иранские танкеры вблизи Ормузского пролива и в территориальных водах, используя различные ракеты, боевые дроны и реактивные снаряды".
В этом заявлении подчеркивалось: "В результате этого ответа американские эсминцы-нарушители изменили свой курс и покинули регион".

