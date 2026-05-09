The Wall Street Journal: Переговоры между Ираном и США, вероятно, возобновятся

По сообщению агентства ABNA, The Wall Street Journal утверждает, что США и Иран могут возобновить свои непрямые переговоры в Исламабаде в начале следующей недели.

Газета пишет со ссылкой на осведомленные источники, что стороны при посредничестве посредников разрабатывают меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит рамки месячных переговоров по прекращению войны.

Согласно этому отчету, в документе содержится просьба к Ирану ослабить блокаду Ормузского пролива, а взамен США постепенно снимут блокаду иранских портов в течение 30 дней после начала переговоров.