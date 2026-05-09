Россия: США до сих пор не поняли, что шантаж не работает против Ирана

По сообщению агентства ABNA, Михаил Ульянов, постоянный представитель России в международных организациях в Вене, опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором подчеркнул, что США до сих пор не понимают, что шантаж и запугивание не работают с иранцами.

Это сообщение Ульянова было опубликовано в ответ на недавние высказывания Трампа о так называемой ядерной атаке.

Ранее он также заявлял, что США и израильский режим попытались ослабить национальный суверенитет Ирана, но не добились от этого никакого результата.