Россия: США до сих пор не поняли, что шантаж не работает против Ирана

9 мая 2026 - 13:29
Постоянный представитель России отреагировал на недавние высказывания Трампа против Ирана.

По сообщению агентства ABNA, Михаил Ульянов, постоянный представитель России в международных организациях в Вене, опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором подчеркнул, что США до сих пор не понимают, что шантаж и запугивание не работают с иранцами.
Это сообщение Ульянова было опубликовано в ответ на недавние высказывания Трампа о так называемой ядерной атаке.
Ранее он также заявлял, что США и израильский режим попытались ослабить национальный суверенитет Ирана, но не добились от этого никакого результата.

