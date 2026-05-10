Иран ответил на предложенный США текст о мире

По сообщению агентства Абна, ответ Исламской Республики Иран на последний предложенный США текст о прекращении войны был сегодня направлен через пакистанского посредника.
Официальный представитель МИД Ирана ранее несколько раз заявлял, что взгляды и соображения Ирана относительно предложений США будут направлены после завершения изучения и окончательного подведения итогов.
Согласно предложенному плану, на данном этапе переговоры будут сосредоточены на прекращении войны в регионе.
10 мая 2026 - 23:42
News ID: 1812545
Source: ABNA
Согласно предложенному плану, на данном этапе переговоры будут сосредоточены на прекращении войны в регионе.
По сообщению агентства Абна, ответ Исламской Республики Иран на последний предложенный США текст о прекращении войны был сегодня направлен через пакистанского посредника.
Your Comment