Иран ответил на предложенный США текст о мире

По сообщению агентства Абна, ответ Исламской Республики Иран на последний предложенный США текст о прекращении войны был сегодня направлен через пакистанского посредника.

Официальный представитель МИД Ирана ранее несколько раз заявлял, что взгляды и соображения Ирана относительно предложений США будут направлены после завершения изучения и окончательного подведения итогов.

Согласно предложенному плану, на данном этапе переговоры будут сосредоточены на прекращении войны в регионе.