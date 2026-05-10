Сандерс — Трампу: Америке нужны больницы, а не бесконечные войны

По сообщению агентства Абна, Берни Сандерс, ведущий американский сенатор, опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором резко раскритиковал воинственные действия президента своей страны.

Сенатор от штата Вермонт написал по этому поводу: В Америке нам нужны сотни новых больниц и медицинских клиник. Нам нужны тысячи новых центров по уходу за детьми.

Затем Берни Сандерс добавил: Нам нужны миллионы новых доступных жилых единиц. Нам не нужно тратить еще 500 миллиардов долларов на армию и бесконечные войны.