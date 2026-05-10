Любое возможное соглашение обязательно должно быть гарантировано великими державами

По сообщению агентства Абна, Абдольреза Рахмани Фазли на своей личной странице в социальной сети написал: любое возможное соглашение обязательно должно быть подкреплено гарантиями великих держав и также должно быть представлено в Совете Безопасности ООН. Китай и Россия — две великие и влиятельные державы, и учитывая то положение, которое Китай занимает в отношении Ирана и других стран Персидского залива, Пекин может выступать в качестве гаранта любого соглашения.