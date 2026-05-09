Представитель Европарламента: Атака на школу в Минабе была заранее спланирована

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Manar, Милан Урич (Milan Uhríček), член Европейского парламента, назвал ракетный удар по начальной школе «Шаджара-и Тайиба» в городе Минаб преднамеренным и потребовал международного расследования этого инцидента.

Выступая на церемонии «Ангелы Минаба», которая прошла перед посольством Ирана в Брюсселе, он заявил, что эта атака, вероятнее всего, была заранее спланирована, и охарактеризовал её как пример «военного преступления».

Урич также раскритиковал действия европейских стран, заявив, что европейские лидеры применяют двойные стандарты в отношении политики США и израильского режима и хранят молчание о подобных инцидентах.

Он добавил, что направил по этому поводу письмо в Европейскую комиссию и потребовал расследования этой атаки.

Согласно сообщениям, школа «Шаджара-и Тайиба» в Минабе в первые часы атак США и израильского режима на Иран трижды подвергалась ракетным ударам.