Ирония Карлсона в адрес Мерца: Вместо критики Ирана думай об экономике Германии

По сообщению агентства ABNA, Такер Карлсон, известный американский телеведущий, высмеял позицию Фридриха Мерца, канцлера Германии, в отношении ядерной программы Ирана.

В интервью немецкой газете Die Zeit он подчеркнул: «Мерц заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом относительно необходимости недопущения получения Ираном ядерного оружия!»

Такер добавил: «Серьезно, господин Мерц? Ваша страна находится на грани экономического краха, а цены на энергию там достигли вдвое большего уровня, чем в США. И вы при этом беспокоитесь о том, будет ли у Ирана ядерное оружие?»

Следует отметить, что Мерц неоднократно занимал позицию против Ирана, чтобы добиться расположения Трампа.