Начало операции «Силы народной мобилизации» после раскрытия секретной американо-сионистской базы в Ираке

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Мавазин Ньюс», Али аль-Хамдани, один из командиров сил «Хашд аш-Шааби», объявил, что военная операция под названием «Установление суверенитета» началась сегодня в пустыне Неджефа и Кербелы по четырём направлениям с целью обеспечения безопасности коммуникационного пути между Кербелой и районом Эн-Нухайб.

Он добавил, что эта операция проведена по приказу верховного главнокомандующего вооружёнными силами и под наблюдением начальника объединённого штаба армии.

Ранее «Уолл Стрит Джорнал» со ссылкой на информированные источники, включая американских официальных лиц, сообщила, что Израиль создал секретный военный центр в иракской пустыне для поддержки своих воздушных ударов по Ирану.

Согласно раскрытой информации, сионистский режим в начале войны, чтобы предотвратить разоблачение этого места, нанёс авиаудар по иракским силам, которые приблизились к этой базе.

Источник добавил: Израиль построил эту базу, включающую силы специального назначения и логистический центр для военно-воздушных сил, до начала боевых действий и с ведома США.

Это происходит в то время, как Объединённое командование операций Ирака заявило, что в настоящее время на иракской земле нет никаких несанкционированных сил или военных баз.

Командование добавило: В марте (месяц Эсфанд 1404 года) в пустыне Кербелы иракские силы вступили в столкновение с неизвестными несанкционированными группами, которые имели воздушную поддержку.

В то же время Шакир Абу Траб ат-Тамими, представитель фракции «Бадр», вчера подчеркнул, что американо-сионистская база всё ещё существует на иракской территории, и силы безопасности до сих пор не смогли приблизиться к этой базе.