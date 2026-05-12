Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на «Аль-Мавазин Ньюс», Али аль-Хамдани, один из командиров сил «Хашд аш-Шааби», объявил, что военная операция под названием «Установление суверенитета» началась сегодня в пустыне Неджефа и Кербелы по четырём направлениям с целью обеспечения безопасности коммуникационного пути между Кербелой и районом Эн-Нухайб.
Он добавил, что эта операция проведена по приказу верховного главнокомандующего вооружёнными силами и под наблюдением начальника объединённого штаба армии.
Ранее «Уолл Стрит Джорнал» со ссылкой на информированные источники, включая американских официальных лиц, сообщила, что Израиль создал секретный военный центр в иракской пустыне для поддержки своих воздушных ударов по Ирану.
Согласно раскрытой информации, сионистский режим в начале войны, чтобы предотвратить разоблачение этого места, нанёс авиаудар по иракским силам, которые приблизились к этой базе.
Источник добавил: Израиль построил эту базу, включающую силы специального назначения и логистический центр для военно-воздушных сил, до начала боевых действий и с ведома США.
Это происходит в то время, как Объединённое командование операций Ирака заявило, что в настоящее время на иракской земле нет никаких несанкционированных сил или военных баз.
Командование добавило: В марте (месяц Эсфанд 1404 года) в пустыне Кербелы иракские силы вступили в столкновение с неизвестными несанкционированными группами, которые имели воздушную поддержку.
В то же время Шакир Абу Траб ат-Тамими, представитель фракции «Бадр», вчера подчеркнул, что американо-сионистская база всё ещё существует на иракской территории, и силы безопасности до сих пор не смогли приблизиться к этой базе.
Начало операции «Силы народной мобилизации» после раскрытия секретной американо-сионистской базы в Ираке
После распространения новостей о существовании секретной американо-сионистской базы на иракской земле, силы «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации) сегодня начали широкомасштабную операцию в пустынных районах Неджефа и Кербелы.
