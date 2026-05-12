Как сообщает агентство АБНА, Bloomberg сегодня в понедельник в своём докладе заявил, что, судя по всему, танкер с сжиженным природным газом из Катара после первоначального приближения к Ормузскому проливу изменил курс и развернулся, что указывает на сохраняющуюся неопределённость относительно транспортировки региональных энергетических потоков.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, судно «Мухазам» изменило свой курс от Ормуза, хотя всё ещё указывает Пакистан как следующее место назначения.

Bloomberg добавил: Ранним утром в понедельник это судно, которое в конце февраля загрузило груз в Рас-Лаффане, Катар, после переговоров Дохи с Пакистаном направилось в район Ормузского пролива, находящийся под контролем Ирана. Эти действия показывают, что страны Персидского залива до сих пор не могут экспортировать энергию через Ормуз, поскольку Иран и США расходятся во мнениях относительно框架 (рамок) для прекращения войны (американо-сионистской агрессии против Тегерана) и открытия этого жизненно важного маршрута.

Это СМИ добавило: В случае успеха путешествие танкера «Мухазам» станет лишь вторым катарским грузом СПГ, прошедшим через этот водный путь с момента войны (американо-сионистской агрессии против Тегерана) в конце февраля. Некоторые суда были перенаправлены до завершения транзита, в то время как другие были атакованы при входе в Оманский залив.

Примечательно, что из-за провокаций и подстрекательства к войне со стороны Трампа и их последствий в виде отсутствия достаточной безопасности в Ормузском проливе, Иран ранее заявил, что установил определённый маршрут для прохода судов через этот водный путь, и они могут следовать по нему после соблюдения протоколов, объявленных Тегераном.